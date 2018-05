Après Omar Rahou, Ossan Arslan et Zakaria Lamsaiah, le Futsal Team peut officialiser l'arrivée de Charif Atssouli.



Il s'agit d'un retour pour le technicien. Après une bonne saison avec Roselies, l'homme revient avec de nouvelles ambitions.



Le président Troiani a décidé de lui accorder sa confiance. "Je remercie le club de My Cars", lance l'intéressé. "Il m'a permis de me relancer. J'espère faire encore une meilleure saison pour le prochain championnat. J'ai faim de futsal. Je vais tout donner pour mon club."



Au fil des jours, l'équipe de Charleroi se peaufine. Le club affiche clairement ses ambitions. "On va pouvoir compter sur une solide équipe. C'est de bon augure avant d'attaquer les prochaines échéances."



Il y aura encore plus de technique au Futsal Team, pour le prochain championnat. les reins adverses risquent de craquer...