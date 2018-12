En 2020, la Belgique rêve d'être en Lituanie, afin de participer à la coupe du Monde de futsal.

Mais pour y parvenir, il s'agit d'un véritable parcours du combattant. La première étape est prévue fin janvier 2019. Depuis mercredi, les Belges connaissent leurs adversaires pour le tour préliminaire de la compétition. Ils ont hérité d'un des candidats les plus solides, à savoir la Suède. Mais, sur le papier, les hommes de Luca Cragnaz ont largement le niveau pour terminer en tête d'un groupe également composé de l'Arménie et de Malte. "Ce sera l'objectif", explique le sélectionneur. "On devra se sublimer pour décrocher la première place. Les Suédois sont bons. Mais on a prouvé que l'on pouvait rivaliser avec les meilleurs."

Ce groupe E est intéressant. En cas de première place, les Belges tomberont dans un groupe ouvert, pour le tour principal. Ils pourraient rejoindre la France et la Serbie, dans la poule 6, ainsi que le deuxième du groupe F. Par contre, s'ils terminent deuxièmes du tour préliminaire, ils rejoindront la Russie et la Croatie. Ce sera beaucoup plus difficile. "Au tour principal, les deux premiers se qualifieront pour le tour élite où il n'y aura alors que seize équipes. Il s'agira de la dernière étape, avant de pouvoir participer à la coupe du Monde. Le chemin est très long, mais j'ai confiance en mon groupe qui évolue bien. J'ai désormais une bonne base de travail. Le premier défi est prévu fin janvier 2019 !" Jérémy Delforge