A la Ligue, l'équipe nationale belge de futsal a décroché un nouveau titre européen.

Avec Antoine Lemaire et Mustapha Aabassi notamment, la Belgique a assuré. A Lloret Del Mare, la sélection a survolé la compétition. "Il y avait huit équipes", explique Antoine Lemaire. "L' opposition était moyenne. On a pris le meilleur sur la Lettonie lors de la demi-finale. En finale, on a défié l'un des favoris. Mais le groupe n'a pas tremblé face à la Tchéquie."

Avec cette victoire 4-2, les Belges ont prouvé leur niveau. "On avait déjà remporté ce titre en 2012 contre ce même adversaire. C'est une belle récompense pour le groupe. Je suis fier et heureux !"

L'entraîneur national Rony Penninckx a réussi un beau tournoi.

L'équipe : Birger Maes (GS Beobank Hoboken), Robbin Seghers (FT Bornem-Puurs), Mustapha Aabassi (GS Beobank Hoboken), Hicham Channouf (GS Beobank Hoboken), Steven Dillien (GS Beobank Hoboken), Antoine Lemaire (GS Beobank Hoboken), Mounir Kissami (FT Bornem-Puurs), Angelo De Brandt (FT Bornem-Puurs), Zakaria Akatouf (FT Bornem-Puurs), Soufian El Fakiri (Veidec ARB Hamme), Pierre Njdeka (Veidec ARB Hamme), Damien Vanderveck (Engie CHU Liège)