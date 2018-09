Charleroi a perdu le fil du match...

Après trois minutes, Charleroi étouffait son adversaire. Mais les Normaliens ne craquaient pas. En contre, ils parvenaient même à débloquer la situation. Ce but piquait au vif les Carolos. Rahou sortait de sa boîte et claquait deux buts. Cela devait lancer le match du Futsal Team. Mais la fougue et la jeunesse des visiteurs posaient des soucis aux hommes de Liliu. Ils étaient rapidement à six fautes. Morlanwelz profitait de l'un de ses trois dix mètres pour égaliser.

Au retour des vestiaires, Charleroi commettait rapidement trois fautes. Comme en premier période, dès sa premier occasion, Matteo Cordier donnait l'avantage à ses couleurs. Le Futsal Team n'y était pas. Il manquait de nombreuses occasions alors que Gianni Canaris, en bon capitaine, assurait la victoire des siens. Deux exclusions plus tard, le marquoir indiquait 2-6 ! Douche froide pour Charleroi et victoire méritée pour Morlanwelz.





Charleroi 2 - Morlanwelz 6





Buts : 3e Brahmi (0-1), 4e et 6e Rahou (1-1; 2-1), 18e Deladriere (2-2), 27e M. Cordier (2-3), 30e et 37e G. Canaris (2-4 ; 2-5), 40e Brahmi (2-6)



Avertissements : Deladriere, Rahou.



Exclusions : 35e M. Cordier (2cj), 38e S. Canaris (2cj)