Football Gary Martin, le nouvel attaquant de Lokeren, a ajouté une nouvelle étape à son parcours. Embarquement pour un sacré périple...

L’expression existe aussi bien en français qu’en anglais. Elle peut paraître un rien cliché mais Gary Martin en est presque une incarnation. Son histoire le prouve : les voyages ont bien le mérite de former la jeunesse. Le sien se veut unique en son genre. À l’exact opposé de la trajectoire des joueurs anglais qui ne s’exportent que peu ou pas.

"Pourquoi ? Les Anglais sont justes étroits d’esprit. Vraiment", lance le nouvel attaquant de Lokeren avant d’argumenter : "Ils ne veulent pas quitter leurs amis, leurs familles, leurs habitudes. Ils veulent avoir une vie facile en jouant en Angleterre sans partir à l’étranger. Partir à l’étranger implique des sacrifices que beaucoup ne sont pas prêts à faire. Je l’ai compris."

Un peu par la force des choses.

Avant de prendre une tournure atypique, son parcours a eu une consonance plus classique. Ce gamin de Darlington dans le nord-est de l’Angleterre, grand fan de Manchester United, rêve d’être pro et intègre le grand club du coin, Middlesborough, à quinze ans. Son ascension est linéaire. En équipe de jeunes comme en réserve, Martin marque. Beaucoup. Au point de figurer sur le banc lors de la dernière journée de la saison 2008-09. À dix-huit ans. Son entraîneur de l’époque ? Un certain Gareth Southgate devenu depuis sélectionneur de l’Angleterre.

