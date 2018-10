Georges Leekens a été nommé entraîneur de l'Etoile du Sahel, a indiqué le club tunisien sur son site internet. L'ancien sélectionneur fédéral sera présenté officiellement jeudi par le club de Sousse.

Leekens, 69 ans, avait été démis de son poste de sélectionneur de la Hongrie en juin dernier. 'Long couteau' est aussi engagé en politique, lui qui est candidat aux élections communales à Oostkamp, où il pousse la liste CD&V.

Leekens se serait bien vu échevin des Sports, mais son engagement en Tunisie a changé la donne. "Mais je continue à pousser la liste CD&V. Je suis fier d'apporter mon expérience au service de tous. Je reste le plus grand sympathisant de l'équipe CD&V, mon engagement pour soutenir la politique sportive à Oostkamp ne change pas. Dans quel rôle ? Ce sont les élections et mes activités professionnelles qui en décideront. Je supporte depuis la Tunisie et je suis désolé de ne pas être là".

Leekens a débuté sa longue carrière d'entraîneur en 1984 au Cercle Bruges, avec qui il gagnait la Coupe de Belgique en 1985. Trois ans plus tard, il prenait la tête d'Anderlecht, où il restait jusqu'en février 1988. Après un passage à Courtrai (1988-1989), il est devenu l'entraîneur du Club Bruges (1989-1991) où il a gagné son seul titre de champion de Belgique (1990). L'année suivante, il remportait la Coupe de Belgique.

Leekens a ensuite entraîné Malines (1991-1992), Trabzonspor (1992-1993), à nouveau le Cercle Bruges (novembre 1993-1994) et Charleroi (1994-1995) avant un passage très remarqué à Mouscron (1995-janvier 1997), qu'il a quitté alors que le club était en tête du championnat pour diriger les Diables Rouges.

Après l'équipe nationale, Leekens a pris la direction de Lokeren (1999-2001) puis de Roda JC (2001-2002). Leekens a ensuite entraîné Mouscron (2003-2004), La Gantoise (2004-2007), Lokeren (2007-2009 et 2015-2016), Al Hilal (2009), Courtrai (2009-2010) et le Club Bruges (2012).

Ces dernières années, il a encore été actif dans les sélections nationales tunisienne (2014-2015) et algérienne (2016-2017). Il a été sélectionneur de la Hongrie d'octobre 2017 à juin 2018.