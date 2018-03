Les 12.000 habitants du village de Drongen dans le fin fond de la Flandre-Orientale n’en croient toujours pas leurs yeux : le 2 juin, Pep Guardiola viendra rendre une petite visite dans les installations du club de première provinciale.

Pourquoi ? Tout simplement par amitié pour Kevin De Bruyne, son joueur vedette à Manchester City, qui organise depuis quelques années une KDB Cup, un tournoi international pour les U15. "On a envoyé une invitation à Guardiola car l’équipe de Manchester City participera au tournoi pour la première fois cette année", explique Paul Naudts, le président de la KDB Cup. "À notre grande surprise, Guardiola lui-même a répondu qu’il ne voulait absolument pas manquer cet événement. On n’y croyait pas et on a vérifié doublement, notamment auprès de Kevin. Seulement après cela, nous étions sûrs qu’il viendrait bien."

Le 2 et 3 juin , les U15 de Dortmund, de Manchester City, de Chelsea, du PSG et du Zenit, entre autres, affronteront les Belges d’Anderlecht, de Bruges, de Gand et de Genk sur les terrains du KVE Drongen, le tout premier club de Kevin De Bruyne chez les jeunes.