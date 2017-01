Révélés aux yeux du grand public durant l’Euro 2016, ces huit joueurs ont, pour la plupart, poursuivi sur leur belle lancée et font, aujourd’hui, partie du gratin.

Une frappe du pied droit à onze minutes du terme de la deuxième prolongation de la finale de l’Euro a suffi à Eder pour entrer dans l’histoire du football. L’attaquant, confiné au banc des réservistes depuis l’entame du tournoi, a permis au Portugal de remporter son premier grand trophée international. Tout était parfait pour le buteur, à un détail près : il évoluait dans le championnat français. Depuis la reprise de la saison, le Lillois est régulièrement sifflé par les supporters adverses, qui n’ont visiblement pas digéré cet épisode du 10 juillet dernier. "Tout cela me fatigue un petit peu. C’est difficile à supporter. L’ Euro est terminé et tout cela appartient désormais au passé. Je suis sous contrat avec le Losc et je fais tout ce que je peux pour aider ce club", dit-il, concédant que toute cette agitation est "de bonne guerre". {{1}}

Son entraîneur et ses équipiers sont également montés au créneau, sans effet pour le moment. "Tout cela est même lamentable", avait lancé Patrick Collot, son coach dans le nord de la France. Ses détracteurs se consoleront avec les statistiques de leur bourreau, qui n’a trouvé le chemin des filets qu’à quatre reprises en dix-sept sorties.

Joe Allen a gagné son surnom de

Les victoires surprenantes du pays de Galles lors du dernier tournoi européen ont trop souvent été réduites aux seuls exploits de Gareth Bale. Certes, il a régulièrement été décisif mais ses efforts auraient été vains s’il n’avait pu compter, au cœur de la ligne médiane, sur l’abattage de Joe Allen. L’homme à la longue chevelure a certainement connu le meilleur mois de sa carrière, comme les Diables Rouges en ont malheureusement fait l’expérience en quarts de finale. Nonante minutes durant, il avait été omniprésent à la récupération, gênant tout particulièrement Radja Nainggolan, tout en amenant souvent beaucoup de danger grâce à ses excellentes relances.

Ces prestations n’ont pas poussé Jürgen Klopp à lui offrir une nouvelle chance à Liverpool. Vendu à Stoke City, il y a confirmé tout le potentiel montré sur les pelouses françaises. Il y a trois mois, il avait ainsi planté quatre buts lors de trois rencontres de championnat consécutives (West Bromwich, Manchester United, Sunderland). Titulaire indiscutable, il se murmure déjà qu’il pourrait retrouver un club plus huppé au terme de la saison. Pas pour rien qu’il a été renommé le Xavi gallois.

Guerreiro freiné par les blessures{{3}}

Tout au long du tournoi, Raphaël Guerreiro a amené du danger depuis son flanc gauche. En demi-finale, il avait permis au Portugal de passer devant le pays de Galles grâce à un centre très précis qui atterrissait sur la tête de Cristiano Ronaldo. Bien inspiré également en finale, il a vécu une situation spéciale en crucifiant la France, lui qui est né au Blanc-Mesnil, tout près de Paris. "Mon choix s’est rapidement porté sur la sélection portugaise. Personne ne m’a influencé", disait-il juste avant cette fameuse finale.

(...)

