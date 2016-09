Hasi part avec un million et une humiliation

Football

Après 107 jours seulement, l’aventure polonaise de Besnik Hasi s’est terminée dimanche soir dans un chaos total après une nouvelle défaite (et une… quatorzième place après neuf journées pour le champion en titre) contre Zaglebie Lubin (2-3).

Juste après le coup de sifflet final, le président du Legia Varsovie, Boguslaw Lesnordorski, tweete que l’adjoint reprend l’équipe, sous-entendant le départ de Hasi. Seize minutes plus tard, il repianote sur son téléphone : "Michal (NdlR : Zewlakow, le directeur sportif) a proposé à Hasi de démissionner, mais il a refusé."

L’ancien entraîneur d’Anderlecht arrive alors en conférence de presse et déclare qu’il est toujours le coach du Legia. "On verra demain avec le président", ajoute-t-il devant des journalistes ébahis. En démissionnant, Hasi aurait fait une croix sur une indemnité de licenciement d’un million d’€, un cadeau qu’il refuse de faire aux dirigeants.

Sur les réseaux sociaux, les supporters du Legia se déchaînent. Ils ne comprennent pas que leur club puisse faire du "plus mauvais coach du club depuis très longtemps" un millionnaire.

Hasi sera donc bien viré. Il devrait être remplacé dans les prochains jours par Jacek Magiera, un ancien joueur du Legia qui est actuellement en tête de la D2 avec un petit club. Les dirigeants espèrent qu’il pourra rattraper leur gigantesque erreur de casting.

Mais comment Hasi en est-il arrivé là malgré une qualification historique en Ligue des Champions ? Le début de la fin se joue déjà en pleine préparation, avant même le premier match officiel. Jakub Rzezniczak, l’Olivier Deschacht local, doit se marier; la date avait été fixée depuis longtemps. Le timing ne plaît cependant pas au coach qui lui demande d’annuler les festivités. Une décision très mal prise dans le vestiaire.

Un gros mois plus tard , début août, Vadis Odjidja signe au Legia et devient le joueur le mieux payé de l’histoire du championnat polonais. C’est Hasi qui a insisté pour ce transfert, comme il l’avait fait avec Langil et Moulin, arrivés de Beveren. Très rapidement, le club se rend compte que le trio n’est pas assez fort pour faire oublier les départs de quelques cadres, dont Duda, vendu au Hertha Berlin. Pour beaucoup d’observateurs, Hasi sous-estime la compétition polonaise.

Les conséquences se font vite sentir : le Legia joue très mal. S’il se qualifie pour la C1 (après avoir souffert malgré un parcours facile), le plus grand club polonais se fait sortir par un club de D2 en Coupe et galère en championnat. Devant ce triste spectacle, Hasi s’excite depuis la ligne de touche. Il crie, il shoote dans des bouteilles et critique ses joueurs en se tournant vers ses adjoints. Un comportement qui étonne en Pologne et n’amuse personne.

Le 0-6 contre Dortmund en Ligue des Champions est l’humiliation de trop. D’autant qu’il avait laissé Nikolic, le meilleur buteur de l’équipe qui avait refusé une approche de Hull City pour jouer la C1 avec le Legia, sur le banc à la surprise générale. Quatre jours plus tard, il est limogé après le fameux imbroglio final…