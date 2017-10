Football Sans surprise, Cristiano Ronaldo a été élu meilleur joueur de l'année pour la deuxième année consécutive. Les votes des joueurs et des entraîneurs ont été publiés ( A retrouver en intégralité ici ). C'est plutôt drôle de voir pour qui ont voté les meilleurs joueurs du monde. On peut le voir, ils sont souvent "corporate".

Ainsi, Cristiano Ronaldo a voté pour trois joueurs madrilènes: Luka Modric, Sergio Ramos et Marcelo. Lionel Messi pour Luis Suarez, Andres Iniesta, et l'ancien Barcelonais Neymar. Eden Hazard a quant à lui mis un collègue de Chelsea sur la plus haute marche du podium, N'Golo Kante, devant Ronaldo et Modric.

a mis à l'honneur ses trois potes en sélection ou en club: Toni Kroos, Robert Lewandowski et Arturo Vidal.a placé Cristiano Ronaldo juste devant Paulo Dybala (Juventus) et Luka Modric.

Du côté des entraîneurs, Roberto Martinez a mis un Diable rouge en tête: Eden Hazard devant Cristiano Ronaldo et Luka Modric. Excusez du peu...

a choisi deux de ses joueurs en sélection: Toni Kroos et Manuel Neuer devant Neymar.

Oscar Ramírez a voté pour son gardien Keylor Navas.

Enfin, Didier Deschamps, de son coté, n'a pas été chauvin ni rancunier puisqu'il a choisi le Portugais Cristiano Ronaldo devant Neymar et Gianluigi Buffon.