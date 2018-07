Tout semblait réuni pour voir Eden Hazard enfiler le prestigieux maillot du Real Madrid dès cet été.

Le club merengue s’est tout d’abord séparé de Cristiano Ronaldo, son maître à jouer depuis 2009. Et tout laissait à penser que la Casa Blanca serait très active lors du mercato pour combler l’énorme vide que va laisser le Portugais, auteur de 450 buts en neuf saisons avec le Real Madrid. D’autant que le transfert de CR7, dont le montant est estimé à 100 millions d’euros, a bien rempli les caisses du triple tenant du titre de la Champions League. Sans compter la diminution non négligeable de la masse salariale engendrée par le départ du quintuple Ballon d’or à la Juventus.

Eden Hazard , quant à lui, se voyait bien, dès la fin d’une Coupe du Monde plus que réussie, découvrir de nouveaux horizons en club. "J’ai fait six superbes années à Chelsea, il est peut-être temps de découvrir autre chose", avouait d’ailleurs le Diable après la victoire face à Angleterre, attribuant la troisième place à la Belgique. Et Eden Hazard n’a jamais fait de mystère quant à sa folle envie d’être transféré au Real Madrid. "On a déjà cité tous les clubs ! Mais vous connaissez ma préférence", avançait le numéro 10 des Diables le 14 juillet.

Malgré des désirs réciproques, rien n’est jamais acquis en matière de transferts. Et Eden Hazard en a bien conscience. "Ce n’est pas moi qui décide. Chelsea a aussi une décision à prendre. Les dirigeants ne voudront peut-être pas me laisser partir", confessait d’ailleurs le Diable à la fin de la Coupe du Monde. Les dirigeants des Blues, qui savent sans doute très bien ce qu’ils doivent à leur meneur de jeu, ne sont pas prêts à céder le numéro 10 des Diables à n’importe quel prix. Celui-ci aurait d’ailleurs été fixé à près de 200 millions d’euros. Ce qui peut paraître extravagant mais qui est finalement en parfaite adéquation avec la déraison du marché actuel.

Ce prix aurait finalement refroidi le Real Madrid, pourtant habitué à faire des folies sur le front des transferts. D’autant que, d’après le quotidien sportif As, Julen Lopetegui, voudrait bâtir son équipe autour d’Isco. Le nouvel entraîneur merengue est sans doute moins fan d’Eden Hazard que ne l’était son prédécesseur Zinedine Zidane.

La possibilité de voir évoluer le numéro 10 des Diables avec le maillot du Real Madrid dès cet été est donc désormais quasiment nulle. À moins qu’un rebondissement ne survienne d’ici la fin du mercato.