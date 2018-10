Et maintenant, Hein Vanhaezebrouck ? À sa conférence de presse, il a aussitôt répondu à la question. "Je continue. Ce n’est pas le moment d’abandonner."

Ne craignez-vous pas de perdre votre poste ?

"Non, cela ne sert à rien. Il y avait six beauforts il y a trois semaines. La semaine passée, c’était huit beauforts. Maintenant, ce sera douze beauforts. Il y a donc beaucoup de vent. Ma tâche est de sortir les joueurs de cette situation et de trouver des solutions. On a tout essayé. J’ai essayé tous les joueurs offensifs que j’avais. Cela n’a pas marché."

D’où notre question : avez-vous encore des solutions pour sortir du trou ? Ou êtes-vous désespéré ?

"Je ne peux pas être désespéré. Ce n’est pas dans mon caractère. Je n’ai toujours pas le sentiment que la situation est sans espoir. Mes joueurs peuvent faire mieux que ce qu’ils montrent actuellement. Mais il faut qu’on gagne un match, et qu’on enchaîne quelques victoires. Pour cela, il faudra éviter de se tirer une balle dans le pied en faisant des bêtises comme aujourd’hui et comme contre l’Union. C’est pourtant assez simple à éviter. On a déjà assez de mal à marquer."

Est-ce que vous considérez cette défaite comme un échec personnel ?

"J’ai trouvé des solutions dans certains matches. Mais quand on vient seul devant le gardien et qu’on rate, ce n’est pas ma faute. Je ne sais pas mettre le ballon au fond du but. J’ai pris ma responsabilité après les erreurs contre l’Union, parce que j’avais mis des jeunes. Mais quand on fait deux tacles comme aujourd’hui, ce n’est pas ma faute non plus. Mais bon, je suis responsable du sportif. Donc, je prends mes responsabilités."

Anderlecht n’a toujours pas marqué.

"Normalement, Santini marque toujours dans le petit rectangle, sur ce centre d’Amuzu. Aujourd’hui pas. Ce but aurait pu faire basculer le match."

Comment expliquer le jour sans de Najar ?

"Il vient de loin. Il est encore à la recherche de sa meilleure forme. Ce n’était pas le moment de faire des cadeaux, mais on en a fait. Quand on est dans la misère, tout se retourne contre vous. Et on est en plein dans la misère."

Vranjes multiplie les exclusions.

"Aujourd’hui, ce n’était pas de l’agressivité. Il aime tacler, mais il doit réfléchir et ne pas tacler dans le rectangle. Et au début de la seconde mi-temps, on dormait. Il était le seul qui ne pouvait pas tacler, mais il l’a fait."

La confiance de votre équipe a disparu.

"C’est vraiment un problème de confiance ? Ce qui me dérange aussi, est que personne ne prend le rôle de leader. Tout le monde va pointer Trebel du doigt, mais il y en a d’autres. Ils se regardent tous eux-mêmes, et ne soutiennent pas les autres. Je les pousse, mais je ne sais pas tout dire depuis la touche. Ils doivent eux-mêmes redresser la tête. On doit mieux communiquer. Et on doit oser construire de derrière. Milic se fait souvent critiquer, mais il ose au moins prendre ses responsabilités. Où sont nos diagonales ? Ils donnent tous des petites passes sans risques."

La Coupe d’Europe est terminée ?

"Notre dernier petit espoir est de gagner deux fois contre le Fenerbahçe, pour espérer terminer deuxièmes. J’espère qu’on peut sauver le dernier match, à Zagreb."

Et dimanche à Zulte Waregem ?

"On joue contre une équipe qui est dans la même situation que nous. Mais ils n’ont rien à perdre. Nous avons tout à perdre."