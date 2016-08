Herman joue à la roulette ABONNÉSYves Taildeman Publié le mardi 30 août 2016 à 11h00 - Mis à jour le mardi 30 août 2016 à 11h09

Football La fin de mercato est très animée, à Anderlecht. Notre expert Yves Taildeman s'attarde sur les risques pris par Herman Van Holsbeeck ces derniers jours.



24 heures après l’annonce du transfert de Nicolae Stanciu, on n’en revient toujours pas que Herman Van Holsbeeck a claqué 9,8 millions (7,8 millions plus un bonus de 2 millions). Anderlecht a pulvérisé les anciens records belges, qui étaient également à son nom : 6 millions pour Defour et 5 millions pour Mitrovic.



