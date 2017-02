Avec Teddy Chevalier et Idriss Saadi, Hervé Kagé a fait tourner en bourrique le Standard ce samedi. Le milieu offensif était l’invité du Grand Debrief ce lundi, le talk de Proximus et de la DH. L’occasion de revenir sur sa forme actuelle mais aussi sur l’avenir de son ami Anthony Vanden Borre.

"Anthony peut faire 100 come-back"

"Anthony va très bien. Il est dans une période où il ne joue pas donc c’est difficile. Si c’est un arrêt définitif ? Non. On devrait le revoir. Il va bien. Il n’a jamais parlé; tout ce qu’on a lu, ce sont des "on-dit" . Quand je le vois, il est bien dans sa tête, dans sa peau. C’est difficile de ne pas jouer, il est dans une période de sa vie où il doute. Je n’ai pas peur pour lui. Il a déjà surmonté plus que cela. Anthony peut faire 100 come-back. Mentalement, c’est un monstre. C’est quelqu’un de très fort. Je sais qu’il va revenir. Ce n’est qu’une période. Il va revenir bientôt."

Sur son parcours

"J’ai eu des périodes où je ne savais pas si j’allais continuer le football ou pas. J’ai la chance de continuer. Quand je regarde le passé, je suis fier de ce que j’ai fait. Après l’Union, je voulais arrêter et j’ai eu la chance de croiser M. Walem qui m’a poussé à continuer. J’ai su revenir, travailler et me battre pour faire ce que je fais maintenant. Je ne regrette rien. Que ce soit le bien ou le mal. Mes erreurs m’ont permis de grandir."

Sur son futur

"Je suis à une période de ma vie où je vis au jour le jour. Je prends beaucoup de plaisir, surtout après une telle victoire au Standard, c’est plaisir. J’essaie de montrer mes qualités sur le terrain, de soigner mes statistiques. Il va arriver ce qu’il arrivera ensuite."