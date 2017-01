Le sélectionneur du Maroc Hervé Renard a souhaité que ses joueurs soient "plus tueurs dans la zone de vérité" pour battre le Togo vendredi, rencontre décisive pour la qualification en quarts de la CAN-2017, jeudi en conférence de presse d'avant-match.

"Tout le monde a été très déçu, surtout quand on sort d'un match comme ça (défaite 1-0 contre la RD Congo). On a tiré 17 fois et on n'a pas marqué. Il faut persister dans cette voie et être beaucoup plus tueur dans la zone de vérité. C'est ça qui fait la différence dans le foot", a déclaré Renard, en quête d'un triplé dans la compétition avec trois sélections différentes.

Les "Lions de l'Atlas" ont manqué leur entrée en lice dans la compétition, tandis que le Togo de Claude Le Roy, a réussi à tenir en échec la Côte d'Ivoire (0-0) dans le groupe C.

Face aux "Eperviers", Renard ne pense pas faire "de grandes révolutions" sur le plan tactique, a-t-il prévenu. La clé pour un meilleur résultat passera par une meilleur "confiance" selon lui.

"Dans le football, la chose la plus difficile est de dissocier le contenu et le résultat. Sur le contenu, je pense qu'il était presque parfait. En terme de résultat, il faut beaucoup plus d'efficacité. Et celle-ci peut venir avec la confiance. Le plus gros des soucis aujourd'hui est d'avoir beaucoup plus confiance en nous", a-t-il ajouté.

Concernant le duel à venir avec son ancien mentor, Renard a prévenu qu'il n'y aurait "pas de cadeaux". "Il faut mettre ses sentiments dans le tiroir" pour ce match, a-t-il prévenu, même s'il a "un respect infini pour ce monsieur" qui lui a ouvert les portes du continent africain.