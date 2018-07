Propulsé dans l’urgence sélectionneur de l’équipe d’Espagne, Fernando Hierro quitte définitivement la fédération espagnole, refusant de retrouver son poste de directeur technique.

Carlos Marchena, actuellement en poste au FC Séville, s’est porté candidat à sa succession.

Mais le chantier le plus urgent concerne la désignation d’un nouveau sélectionneur.

Trois pistes principales se dégagent : elles mènent à Luis Enrique, Michel et Quique Sanchez-Flores. Si la candidature du premier est apparue en tête de liste, le bouillonnant Luis Enrique reste un personnage clivant et n’entretient pas forcément des relations idylliques avec tous les joueurs, à commencer par Jordi Alba. Personnage plus consensuel, Michel peut compter sur un soutien plus marqué des cadres, quand Sanchez-Flores fait, lui, figure d’outsider. Une décision est attendue assez rapidement.