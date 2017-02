Hugo Broos (64 ans) a gagné sept titres de champion de Belgique, sept Coupes et trois Coupes d’Europe. Mais ce qu’il a vécu en remportant la Can avec le Cameroun est surréaliste. "Impossible de décrire la folie du pays avec des mots", nous avertit Hugo Broos.

C’était plus fou que lors de votre retour du Mexique en 1986 avec les Diables ?

"Mille fois ! Je me souviens d’une femme qui avait montré ses seins à Jean-Marie Pfaff. Les Européens sont plus réservés. Vous auriez dû voir notre arrivée à Yaoundé. En guise d’accueil, notre avion a été arrosé par des autopompes. Puis, il nous a fallu quatre heures au lieu d’une heure pour rejoindre l’hôtel. Les milliers de gens étaient peints et déguisés, ils sautaient et se jetaient devant le car, faisaient semblant de toucher la Coupe en se collant aux vitres du car. Je ne comprends pas comment il n’y a pas eu d’accidents."

Vous êtes un dieu au Cameroun.

"Pas seulement moi, les joueurs aussi. On a le statut d’immortels. Pour toujours, on est les gagnants de la Can . Après le dernier coup de sifflet, des joueurs ont pleuré dans mes bras. Vous ne vous imaginez pas ce que ça signifie pour le pays."

On vous a vu danser sur une table.

