Après dix-sept ans passés à Liverpool, et un passage à Los Angeles Galaxy, où il a terminé sa carrière de joueur, il a dirigé les U18 de Liverpool cette saison, tout en continuant de travailler ses cours d'entraîneur et d'écouter les conseils prodigués par Jürgen Klopp, manager de l'équipe première qu'il fréquente régulièrement.

Ces éléments ont convaincu le club historique écossais de l'embaucher pour quatre ans. A Glasgow lors du Old Firm Derby, il retrouvera sur le banc adverse son ancien coach Brendan Rodgers, actuellement actif au Celtic après avoir été limogé de Liverpool voici deux ans et demi.

"Je suis impatient de commencer cette nouvelle aventure avec les Rangers. Nous voulons construire sur les nombreux succès que le club a cumulés", a déclaré l'Anglais, âgé de 37 ans, qui compte 114 sélections avec les Three Lions. "J'ai énormément de respect pour ce club, son histoire et ses traditions."

En tant que joueur avec Liverpool, il a remporté la Ligue des Champions (2005), la Coupe de l'UEFA (2001), la Supercoupe d'Europe (2001 et 2005) ainsi que la FA Cup (2001 et 2006), la Coupe de la Ligue (2001, 2003 en 2012) et la Supercoupe d'Angleterre (2001 et 2006).

Troisièmes du Championnat d'Ecosse, mais hors course pour le titre, gagné par les rivaux du Celtic lors d'une victoire 5-0 dans le detby, les Rangers ont licencié mardi Graeme Murty, finalement resté huit mois sur le banc, et vont terminer la saison avec Jimmy Nicholl, entraîneur ad interim.