Vous cherchez de chouettes cadeaux à placer sous le sapin pour gâter vos proches?

Voici des ouvrages consacrés à des portraits, biographies, enquêtes, récits ou rétros qui pourraient vous intéresser.

Portraits

Raphaël Nouet, Les 400 Meilleurs Joueurs de l’Histoire

Talent Sport - 23,90 €

Le menu est simple : dresser le portrait de 400 footballeurs de légende, 100 attaquants, 150 médians, 100 défenseurs et 50 gardiens. Enrichir le tout de leur palmarès, leurs stats. Saupoudrer d’anecdotes. Si l’exercice était proposé à 100 personnes, il n’y aurait pas une chance sur mille de tomber sur les 400 mêmes joueurs. Car l’histoire du foot est riche, et, en plus, la tentation est évidente de privilégier ses contemporains. "Choisir, c’est renoncer", prévient l’auteur, Raphaël Nouet, journaliste français. Qui a fait plaisir à notre cœur noir-jaune-rouge en accordant trois de ses 446 pages à trois anciens Diables : Paul Van Himst, Jean-Marie Pfaff et Michel Preud’homme. On aurait évidemment aimé que notre génération dorée actuelle soit représentée. Eden Hazard, Kevin De Bruyne ou Thibaut Courtois n’auraient pas fait tache. Mais la nationalité de l’auteur a joué un rôle important dans ses choix. "Les joueurs français actuels ? Pour ne rien vous cacher, quand nous avons commencé à travailler sur ce livre, il n’était pas question d’en citer un seul. Et puis, Griezmann a remporté l’Europa League puis la Coupe du monde. Et puis Mbappé a ébloui la planète en Russie…", écrit Raphaël Nouet. À lire sans avoir le seum, donc…

Biographie

Jean Derycke, Papa, je te promets qu’un jour…

Éditions Luc Pire - 15 €

Il n’est pas nécessaire d’être supporter du Sporting Charleroi pour aimer ce livre. Il n’est pas obligatoire d’être d’origine italienne pour savourer la vie d’un des plus célèbres ritals de Belgique. Et il n’est clairement pas essentiel d’apprécier le foot pour se délecter de ces 140 pages. Car Felice Mazzú, c’est bien plus qu’un fils d’immigrés italiens du Pays noir qui avait promis à ses parents de les rendre fiers. Il n’y a pas que du foot dans ce livre, il y a surtout de l’amour, et de l’émotion. Beaucoup. Que savait si bien transmettre Jean Derycke, journaliste sportif à L’Avenir, qui nous a quittés brutalement et bien trop tôt cette semaine. Ce bouquin, c’est un beau témoignage né d’une belle rencontre entre deux mecs bien. Qu’il est agréable de partager avec eux. Et dont on aurait tant aimé lire la suite, dans quelques années, sous ta plume si douce, cher Jean…

Enquête

Romain Molina, La Mano Negra

© D.R.



Hugo Doc - 17 €

Sortie - le hasard fait parfois bien les choses - dans la foulée de l’éclatement du Footgate, cette enquête, fouillée, fait froid dans le dos. Romain Molina n’a pas hésité à se mouiller pour dresser un portrait terrifiant des "forces obscures qui contrôlent le football mondial", gangrené par les dérives d’un milieu pourri par l’argent facilement gagné. L’auteur évoque l’itinéraire de plusieurs "personnages-agents" influents et ses contacts avec eux, dont certains sont bien connus chez nous, comme l’"omni-puissant" Pini Zahavi, actif dans l’ombre de l’Excel Mouscron, ou encore Teni Yerima, ancien directeur sportif du club. À lire pour ne pas mourir idiot…

Récits

Pascal Scimé, Trajectoires. Saison 2

La Renaissance du livre - 16 €

On ne sait pas le nombre de saisons dont aura besoin Pascal Scimé pour continuer à nous faire partager, avec talent, les histoires singulières de ces joueurs du foot, souvent victimes du sport-business, avec comme point commun une trajectoire toujours très particulière. À mettre entre les mains de tous les footballeurs qui rêvent de devenir célèbres et de gagner beaucoup d’argent !

Rétro

David Houdret, 10 ans Complètement Foot

La Renaissance du livre - 20 €

Dix ans, ça se fête. Par un livre, par exemple. Alors que le monde du foot belge est secoué par l’affaire WW (Wasilewski-Witsel), naît sur les ondes de Vivacité une émission de radio qui depuis est devenue la grand-messe dominicale du ballon rond noir-jaune-rouge : Complètement foot. Et puisque les paroles s’envolent et que les écrits restent, David Houdret, le chef d’orchestre de CF, a décidé de pondre ce livre, qui retrace une décennie qui a changé le foot belge sous le prisme de l’émission, fière de donner aussi "la parole aux supporters". Pour les fidèles du dimanche…