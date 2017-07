"C’est réservé pour le Danemark ?" Ilyas Touba (20 ans) est au téléphone alors que l’interview va débuter dans le salon de la maison de ses parents à Bor- gerhout, à deux pas du centre d’Anvers.

Son planning des jours suivant notre rendez-vous est serré mais n’aura pas répondu à ses attentes. "J’ai gagné 4 championnats d’Europe d’affilée mais j’étais trop malade pour jouer le tableau final ce coup-ci."

Une chose rare car partout où il passe, l’Anversois fait le plein de victoires. "Chaque fois que j’arrive, on me dit ‘Touba, tu vas encore gagner’ mais je ne vois pas les choses comme ça. Il y a d’autres bons joueurs. Je pense toutefois pouvoir dire, sans prendre le dikkenek (sic) , qu’en panna, personne ne peut me battre."

Il n’a perdu qu’un seul match dans ce sport dérivé du street football et où il faut soit marquer plus que l’adversaire dans de petits buts, soit lui mettre un petit pont pour finir le match par K.O.

"J’ai commencé à jouer au football comme tout le monde, raconte-t-il. Mais quand c’était 0-3, je pensais juste à mettre des petits ponts. Mon coach m’a engueulé et m’a conseillé le futsal où j’ai connu la même aventure. On m’a finalement orienté vers le freestyle et j’ai directement accroché."

Il tombe sous le charme de Soufiane Bencok, un freestyler venu de Bruxelles. "Je suis devenu fan direct jusqu’à me rendre compte que c’était mon cousin que je ne connaissais pas."