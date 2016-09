Incident du Viagra: Emile Mpenza engage une procédure judiciaire contre Paul Sturrock

Football

L'ancien buteur des Diables Rouges Emile Mpenza n'apprécie pas du tout les "révélations", selon lui complètement fausses, du manager écossais Paul Sturrock dans ses mémoires, dont un passage relate l'infructeuse carrière à Plymouth Argyle, en D2 anglaise à l'époque, de notre compatriote lors de la saison 2008-2009.

Sturrock raconte ainsi toutes les excuses qui auraient été utilisées par le joueur pour justifier ses nombreuses absences aux entraînements. Dont celle-ci, la plus originale selon lui: "on m'a expliqué qu'Emile avait pris du Viagra la nuit précédente et qu'il était toujours en érection. Il ne voulait donc pas participer à l'entraînement. Cette excuse est devenue une légende mais je jure qu'elle est vraie", explique Paul Sturrock dans son livre.

Vraie pour l'auteur, mais fausse pour Mpenza dont le conseil maître Denis a fait parvenir un communiqué à l'agence Belga lundi, pour démentir les allégations de Sturrock, mais aussi pour annoncer une procédure lancée à son encontre "afin d'obtenir réparation".

"Emile Mpenza a été profondément choqué par cette anecdote imaginaire et fantasmagorique abondamment relayée par la presse qui porte atteinte à sa réputation et vise à le discréditer. Non seulement l'utilisation du Viagra fait allusion à une impuissance sexuelle, mais s'avère de surcroît un produit dopant illicite", souligne notamment le communiqué.

Emile Mpenza, qui avait auparavant successivement joué à Courtrai, à l'Excelsior Mouscron, au Standard, à Schalke 04, à Hambourg et à Manchester City avant de débarquer à Plymouth, n'y a inscrit que deux buts en neuf matches.