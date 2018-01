Après les événements de la semaine passée à Solre, où, pour rappel, le délégué borain avait donné un coup à un supporter louvièrois qui l’avait injurié, on s’attendait à ce que ce soit chaud mais pas à ce point.

Pendant la rencontre, mis à part quelques noms d’oiseaux de part et d’autre, une barrière pliée sous la poussée des supporters lors de l’égalisation des visiteurs, des feux de bengale, tout s’était bien déroulé dans une bonne ambiance. Mais dès le coup de sifflet final, une centaine de louvièrois se ruaient sur la pelouse comme des sauvages.

D’après certains échos, ils étaient accompagnés d’une partie du noyau dur d’un club bruxellois. Mais l’info reste à confirmer. Résultat : Le banc visité est détruit. Pire, Corbeau, le gardien du RFB s’est pris un coup de poing au visage, tandis que Lai s’est pris un ensemble de plots sur le nez et est rentré au vestiaire en sang. « Quand j’ai vu quatre ou cinq gars se diriger vers mon cousin, Giovanni Ficarra, qui n’est autre que le fils du délégué qui a eu les problèmes à Solre la semaine dernière, je me suis précipité pour le protéger et le faire rentrer au plus vite dans le vestiaire.

Au moment de descendre les escaliers, ils m’ont lancé des plots en plein visage. J’ai joué à La Louvière il y a quelques années, je savais qu’ils pouvaient être chauds, mais ici, leur réaction est exagérée. », réagissait le capitaine borain. Une fois le calme revenu, on ne parlait plus que des incidents dans les travées du stade. Vraiment dommage !

© Patrick Ferriol

Le club et ses supporters encourent une lourde sanction car la police a tout filmé. Il y avait des enfants, des familles dans les tribunes, ce qui devait être une belle fête entre clubs voisins qui ont toujours entretenu de bonnes relations, s’est achevée en cauchemar à cause d’une bande d’imbéciles !

Via un communiqué, le RAAL a condamné de "tels agissements qui n'ont pas de place dans le football et certainement pas dans notre projet."

Avant de déclarer: "La Louvière présente ses plus sincères excuses aux Francs Borains, aux joueurs blessés, ainsi qu'à toutes les personnes choquées, qui étaient initialement venues passer une soirée conviviale pour, finalement, se retrouver dans un sinistre rendez-vous. Ce n'est pas ce football que la RAAL défend. Ce n'est pas le football que la RAAL prône. Nous n'en resterons pas là."