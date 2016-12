"Cela me donne envie d'arrêter le foot", Felice Mazzù était dégoûté par les événements le 4 décembre lors du match entre le Standard et Charleroi."Le clash avec Weiler est la goutte qui a fait déborder le vase car De Maio est malheureux depuis plusieurs semaines. Il n’est pas bien dans sa tête et n’accepte aucune critique", Herman Van Holsbeeck qui a dû gérer les conflits de Weiler avec Okaka puis De Maio."À un moment, nous avons pensé à mettre MPh dans le costume d’ours de notre mascotte", Philippe Clément, le T2 de Bruges, suite à plusieurs exclusions de Michel Preud’homme."Je ne me suis pas cassé les c... toute la saison pour être ridicule en PO1", Christophe Lepoint, suite au 5-0 pris par Zulte Waregem face à Bruges."Je vais devoir me faire tatouer la Coupe", Yannick Ferrera, fier vainqueur de la Coupe avec le Standard après avoir honteusement loupé les playoffs."C’est incroyable comment on prend ce but. Jonckheere a le temps d’aller à la plage avant de marquer", Hein Vanhaezebrouck n’a pas passé une bonne année mais n’a pas lésiné sur les bons mots."La tradition ne marque pas de buts", René Weiler a déjà connu une première crise à Anderlecht et s’est mal défendu devant la presse."On prend Charleroi pour des cons !", Felice Mazzù, énervé sur l’arbitrage (scène qui s’est souvent répétée en 2016) après le dernier match de la phase classique."Dewaest : un pas en avant, ta gueule sur le banc", le tifo des supporters de Charleroi a fait mouche face à Genk. Sébastien Dewaest a conclu le match en donnant un coup à un supporter."Dominique me relevait après chaque chute en ski", décédé le 12 février, Dominique D’Onofrio a marqué Mbaye Leye et le monde du football belge par sa sympathie."Timmermans, soit il a Alzheimer, soit il est mythomane et croit à ses propres mensonges", Olivier Renard se lançant dans une petite guerre avec son ancien président à Malines."Ce n’est pas moi qui joue, ce sont les joueurs. Si j’étais sur le terrain, j’aime autant vous dire que cela se passerait autrement"; Johan Walem avant de prendre la porte à Courtrai."Des supporters m’ont envoyé des messages disant ‘Sale fils de p***, j’espère que ton avion va se crasher’ ", Anthony Knockaert en réponse aux fans qui l’ont clashé suite à son départ après 6 mois."Avec De Boeck, il n’y avait pas forcément de fond de jeu", Julian Michel (parti à Waasland-Beveren) pointant les défaut de l’ex-coach de Mouscron."Je veux une équipe de fighters flamands", alors que Yuri Selak dit son équipe (pourtant dernière) "meilleur que l’année passée", Patrick Declerck, le président du REM, réclame des joueurs qui se battent."J’aurais simplement voulu un peu plus de respect et de classe de la part de la direction", Yannick Ferrera sur son renvoi du Standard."Avant, tout ce que je touchais se transformait en but", Sven Kums qui a connu une période de creux après son Soulier d’Or."Praet choisit ses matches, pas Youri", Roger Vanden Stock a utilisé Praet comme tête de Turc début février pour illustrer les maux du RSCA."C’est quand même une saison satisfaisante", Besnik Hasi qui n’a visiblement pas vu la même saison d’Anderlecht que les spécialistes.