Ce lundi soir s'est tenue, dans les locaux du siège de l'ACFF à Cognelée, une assemblée générale de la Sixième Province, qui regroupe les 53 clubs francophones faisant partie des séries D1 à D3 Amateurs, sous la présidence de Jules Dethier.

L'objet principal de cette réunion avait trait à la fameuse réforme relative à l'introduction (ou non) des équipes U21 de la Pro League dans les compétitions à compter de la saison 2019-2020.

On le sait, la post-formation fait l'objet de toutes les attentions au sein de l'URBSFA et ce projet doit permettre à nos espoirs d'évoluer dans des conditions plus propices à leur développement, au contact de joueurs chevronnés, au sein de championnats plus relevés.

(...)