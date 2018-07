La légende du football argentin, déjà peu à son affaire durant la Coupe du monde, s'est une nouvelle fois fait remarquer.





Lors de la qualification de l'Argentine pour les 8e de finale, il s'était assez honteusement manifesté, notamment avec des doigts d'honneur. On se souvient aussi que l'ancienne gloire de l'Albiceleste avait été victime d'un malaise dans sa loge.





Ce n'est pas ce nouvel événement qui va redorer le blason d'"El Pibe de oro."





L'ancien joueur du Napoli a été interviewé au volant de sa voiture, visiblement en étant d'ébriété.





Diego Maradona arrête sa voiture et répond à une interview. Les journalistes présents tendent le micro et le doute n'est rapidement plus possible. Les réponses de Mardona sont floues, il recherche ses mots et prononce plus d'onomatopées que de mots complets.