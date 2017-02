“Ça manquait de tout pour s’imposer.” Massimo Bruno est clair : Anderlecht était bien trop faible pour pouvoir réclamer la victoire à Daknam.

Les Anderlechtois ont parlé de semaine difficile, de jour sans, de off-day. “Il y a des matches qu’on ne peut expliquer, où on a plus de mal”, analysait Sofiane Hanni. “On n’a pas su faire sauter le verrou mis en place.”

La défense lokerenoise était pourtant prenable malgré sa bonne organisation. Anderlecht doit se regarder dans le miroir plutôt que de se dire que l’adversaire était bien en place. “On n’était pas assez agressif. On a manqué de créativité. On n’a pas assez voulu jouer au football. Lokeren nous a laissé peu d’espace et c’était compliqué”, explique Massimo Bruno.

Bram Nuytinck pointait, lui, le manque d’idées et de variations offensives. “On ne méritait pas mieux que ce point”, martèle le défenseur. “Et on peut finalement être content de ne pas perdre. La raison de ce jour sans ? Tout était bouché dans l’axe et nos centres des flancs n’étaient pas bons. On était également un peu brouillon devant le but.”

Les joueurs refusaient de se blâmer les uns les autres. La défense, seul secteur irréprochable, pointait néanmoins les soucis de création. “Face au Standard, nous avions eu des soucis à marquer. Ici, c’était plus à réaliser le dernier geste”, explique Uros Spajic.

Pour la deuxième fois de rang, Anderlecht a manqué l’occasion de dépasser Bruges… Sans succès. “C’est qu’on ne doit pas passer être en tête maintenant”, riait Massimo Bruno. “Je préfère l’être à la fin des playoffs. C’est le plus important.”

Ils auraient également pu utiliser l’excuse de l’absence de René Weiler au long de la semaine pour prendre leurs distances par rapport au résultat du match. “Ce n’est pas une excuse. Pendant les entraînements, on a senti son absence, mais pendant le match, on n’a pas pensé à cela. Les adjoints ont bien fait leur boulot, ils n’y sont pour rien.”

Bram Nuytinck parlait d’un réel gâchis. Et Massimo Bruno d’ajouter. “J’espère que c’est juste un jour sans. Que ce sera une bonne claque pour nous relancer pour la suite.”