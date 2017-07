Il y a un peu plus de trois mois, l’aventure d’Aleksandar Jankovic en bord de Meuse prenait fin. Après avoir signé un contrat de trois ans en septembre, le technicien serbe quittait Sclessin quelques semaines avant la fin d’une saison qui aura été aussi bien mouvementée qu’éprouvante.

Ce dimanche à Malines, l’entraîneur retrouvera ses deux anciens clubs puisqu’il endossera le costume de consultant pour la chaîne Proximus 11 (voir ci-contre). L’occasion pour Aleksandar Jankovic de revenir, avec la classe et l’élégance qu’on lui connaît, sur son passage au Standard et d’évoquer l’avenir.

Aleksandar Jankovic, qu’avez-vous fait depuis votre départ du Standard ?

"Je me suis surtout beaucoup reposé. La saison dernière a été très intense. J’en ai également profité pour passer du temps avec ma famille qui ne me voyait pas souvent. Cela a toujours été le cas depuis le début de ma carrière même quand j’étais à l’Étoile Rouge, mes proches ne me voyaient jamais."

Vous avez également beaucoup voyagé ?

"Oui. J’ai visité pas mal de clubs un peu partout en Europe afin de voir comment on y travaillait. J’ai toujours eu cette soif d’apprendre et de voir comment les autres travaillaient. Je ne parle pas uniquement des entraîneurs mais aussi des préparateurs physiques ainsi que des entraîneurs de gardiens. J’ai beaucoup parlé et échangé notamment avec des coachs qui évoluent à un niveau plus élevé que le mien. C’était très enrichissant."

Avez-vous été sollicité ?

"Disons que j’attends toujours le bon projet. Je ne suis pas du tout dans l’expectative. Si je retrouve de l’embauche demain, c’est bien, mais si c’est en novembre ou en janvier, cela ne me pose pas de souci."

(...)

