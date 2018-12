"J’aurai au moins eu le plaisir de toucher ma pension pendant deux ou trois mois", nous avait-il écrit, optimiste et réaliste à la fois, le 11 octobre, lorsque nous lui avions rendu visite à l’hôpital à Charleroi. Jean-François Prévost ne pouvait plus parler. Toujours lucide et ayant conservé un bon moral, il ne s’exprimait plus que par écrit.

Il avait eu 65 ans le 23 juillet. Cet ancien collaborateur de longue date de La Dernière Heure-Les Sports luttait, vaillamment, contre le cancer de la gorge qui l’a emporté dans la nuit de vendredi à samedi. Ce cancer était une résurgence du cancer de la langue qui l’avait affecté cinq ans auparavant et dont il avait cru être en longue rémission. Son état s’est malheureusement dégradé en novembre au point qu’il était sous soins palliatifs depuis une dizaine de jours. Il n’était plus en mesure d’écrire et n’était pratiquement plus conscient. Il a été courageux jusqu’au bout de son calvaire. Son décès est une délivrance.

Bon vivant, mais toujours consciencieux, Jean-François Prévost, ancien collaborateur du Rappel, de la Gazette mais, surtout, de La Dernière Heure-Les Sports fut longtemps le chantre du Sporting.

Il en campa longtemps une figure un peu singulière. Grand ami de l’ex-président Jean-Paul Spaute et de son bras droit Gaston Colson, Jean-François a longtemps eu ses entrées au Mambourg. En bons termes avec tout le monde, Jean-François Prévost a emporté dans l’au-delà la réelle affection de ses amis.

Ses funérailles auront lieu mercredi à 14 h au funérarium Crispin à Mont-sur-Marchienne.