Jean-Marie Pfaff, à nouveau héros du gazon

Football

La deuxième saison de l’émission Les Héros du gazon est actuellement en cours de tournage en province de Namur. Après le RFC Yvoir B l’année dernière, c’est au tour du FC Pessoux d’entamer sa lente résurrection. Dernière au classement de quatrième provinciale namuroise, l’équipe n’a marqué que 13 buts au cours des 25 derniers matches, pour 266 buts encaissés. Autant dire que la marge de progression au côté de leur nouvel entraîneur, l’ex-Diable Rouge Leo Van der Elst, est énorme.

Jeudi, les joueurs de "la pire équipe de Wallonie" ont reçu la visite surprise d’une autre légende du football belge : Jean-Marie Pfaff, gardien héroïque de l’équipe nationale lors du Mondial 1986 de Mexico. Gardée secrète jusqu’à la dernière minute, son arrivée a fait forte impression. "J’ai cru que j’allais faire un infar’ quand il est sorti de sa voiture", commente l’épouse du gardien local. Il faut dire que Joël, son mari, voue un véritable culte à Jean-Marie Pfaff. "C’est mon idole depuis que je suis tout gamin, confirme l’intéressé. À l’époque, on m’appelait d’ailleurs le petit Pfaff, à cause de ma grande gueule et de mon côté showman".

À peine le temps de faire les présentations, l’ex-portier des Diables prend la formation de son admirateur en main. Déplacements, positionnement, réception du ballon… Rien n’est laissé au hasard. Pendant ce temps, le reste de l’équipe s’échauffe à l’autre extrémité du terrain. Le tout sous l’œil attentif des caméras. "Le but est de choper la réaction des joueurs au naturel. Avec le temps, la présence des caméras ne les freine plus. Ils se dévoilent de plus en plus", commente un membre de la production.

Alors que l’entraînement touche à sa fin, toute l’équipe s’est rassemblée devant les filets pour une ultime séance de coups francs. Jean-Marie Pfaff ne ménage pas ses hommes. Les instructions fusent, les remarquent claquent. Il est passé 21h quand les joueurs regagnent les vestiaires. Le travail à accomplir reste immense. Seule certitude : Joël gardera un souvenir impérissable de sa rencontre avec son idole. "C’était déjà un grand, mais quand on le voit comme ça, il est tout simple. Son cœur doit être immense, comme la grande star qu’il a été."