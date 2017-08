Après avoir acté de nombreuses arrivées, c'est du côté des départs que l'on doit noter un mouvement au RWDM: celui de Jean-Paul Lutula. En effet, peu utilisé la saison dernière, malgré plusieurs bonnes montées au jeu et quelques buts à la clé, l'attaquant a décidé de poursuivra sa carrière au Sporting Bruxelles, en première provinciale.

"Ayant reçu une offre que nous ne voudrions en aucun cas refuser par respect pour Jean-Paul, celui-ci a décidé de nous quitter et de poursuivre sa carrière au Sporting Bruxelles, nous l'en félicitons. Nous tenons de plus à le remercier pour les nombreux services qu'il a rendus tout au long de sa carrière au club de son coeur. Nous reverrons très certainement régulièrenent Jean-Paul dans nos tribunes en tant que supporter de nos couleurs et nous tenons particulièrement à lui offrir un abonnement à vie. Merci pour tout Jean-Paul, ta gentillesse et disponibilité vont nous manquer à tous. Nous prendrons congé de Jean-Paul ce samedi en lui offrant une "standing ovation" qu'il a 1000 fois mérité", a précisé le club.