José Riga est le nouvel entraîneur du Club Africain, équipe basée à Tunis. Riga, 60 ans, s'est engagé pour une période de deux ans, a précisé le club tunisien.

Riga avait été remercié par le Cercle Bruges en octobre 2017.

En Belgique, Riga a dirigé Mons (2005-2008), Visé (2009-2011), le Standard (2011-2012 et 2015) et le Cercle (2016-2017). Il compte déjà plusieurs expériences à l'étranger, à Charlton (2014 et 2016), à Blackpool (2014) et à Metz (2015).

Au Club Africain, Riga succède au Français Bertrand Marchand qui a "résilié à l'amiable" son contrat en avril. Kamel Kolsi assurait l'intérim depuis lors.

Le Club Africain est très populaire en Tunisie. Champion national à 13 reprises, il a terminé deuxième du dernier championnat, remportant la Coupe nationale.

Riga sera présenté lundi.