Eden Hazard et Roberto Martinez ont tous deux placé le Croate Luka Modric en première position de leur vote pour le Joueur FIFA de l'année, dont le meneur de jeu du Real Madrid est le grand vainqueur.

Peu après la cérémonie des The Best FIFA Football Awards, la Fédération internationale a dévoilé les votes des capitaines et sélectionneurs des équipes nationales ainsi que celui des journalistes (un par pays) invités à voter. Au classement final, Hazard se classe 7e, juste devant Kevin De Bruyne.

Hazard a mis Modric en première position, lui attribuant ainsi 5 points. Le capitaine des Diables Rouges a ensuite placé deux Français dans son top-3, Raphaël Varane (3 points) et Kylian Mbappé (1 point).

Martinez a effectué un choix presque semblable, avec Modric et Varane aux deux premières positions. Le sélectionneur a opté pour Lionel Messi à la troisième place.

Hazard lui-même a été plébiscité par plusieurs capitaines, notamment l'Allemand Manuel Neuer et le Congolais Chancel Mbemba. Parmi les sélectionneurs les plus connus, l'Anglais Gareth Southgate, l'Allemand Joachim Low et le Portugais Fernando Santos l'ont mis à la troisième place.

Tom Saintfiet, sélectionneur belge de la Gambie, a placé Hazard en première position. Ronny Van Geneugden, qui entraîne le Malawi, a accordé le maximum de points à Kevin De Bruyne, mettant Hazard en deuxième position.

Luka Modric a été désigné "Joueur de l'année" avec 29,05% des voix. Il a devancé Cristiano Ronaldo (19,08%) et Mohamed Salah (11,23%). Hazard est 7e (5,65%), De Bruyne 8e (3,54%).

Chez les entraîneurs, Martinez a également terminé 7e (2,61%). Le Français Didier Deschamps, champion du monde, a dominé les suffrages (30,52%) devant son compatriote Zinédine Zidane (25,74%), triple vainqueur de la Ligue des Champions. Le Croate Zlatko Dalic est troisième (11,81%).