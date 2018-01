Dimanche après-midi, le match comptant pour les 64e de finale de la Coupe Gambardella entre Saint-Denis et Amiens a totalement dégénéré.

Alors que Saint-Denis avait mené au score une bonne partie de la rencontre, Amiens est parvenu à égaliser avant de l'emporter lors de la séance des tirs au but (1-1, 1 tab à 2). Au coup de sifflet final, la situation dégénère rapidement lorsqu'une centaine de supporters du club de la banlieue parisienne envahissent la pelouse.

Les coups pleuvent alors sur le corps arbitral ainsi que sur les joueurs amiénois. Dans un communiqué, l'UNAF (Union nationale des arbitres de football) Paris Île de France décrit la violence de la scène. "Une centaine d'individus ont pénétré sur le terrain et s'en sont pris avec une grande violence aux joueurs d'Amiens et au trio arbitral. L'arbitre central a reçu trois coups de poing, un des assistants a eu la lèvre fendue, le dernier n'a dû son salut qu'à des joueurs de Saint-Denis qui se sont interposés et nous les en remercions."

Le vice-président du club picard a déclaré à RMC qu'il se réservait le droit de porter plainte. "Je suis dirigeant depuis 40 ans et je n'avais jamais vu une scène pareille", déplore-t-il.

Fort heureusement, aucun blessé grave n'est à déplorer mais des sanctions seront sans aucun doute prises.

Des incidents qui ne sont pas sans rappeler ceux qui se sont déroulés lors du match opposant les Francs-Borains à La Louvière, ce samedi.