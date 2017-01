Comme à chaque période de mercato, les rumeurs et autres tractations vont bon train. Envie de ne rien manquer ? Notre journal du mercato est là pour ça !

20h35: non repris ce week-end par Luis Enrique, Ivan Rakitic serait en passe de signer... à Manchester City ! Le Croate rejoindrait alors Pep Guardiola et la Premier League. Un énorme coup de la part des Citizens... qui reste à confirmer ! Mais le média croate JutarnjiList annonce que le coach catalan aurait dans l'idée d'associer Rakitic à David Silva et Fernandinho. Quid alors de Kevin De Bruyne, qui réalise un superbe début de saison ?

20h05: Manchester United serait sur le point de recruter le défenseur suédois Victor Lindelof. Actuellement à Benfica, le joueur de 22 ans a tapé dans l'oeil de Mourinho, qui compte sur lui pour stabiliser sa défense. Le Mirror annonce qu'un accord a été trouvé entre ManU, Benfica et Vasteras, le club formateur de Lindelof, qui touchera une jolie prime sur les... 45 millions proposés par les Anglais pour s'offrir l'international.

19h22: très courtisé lors de ce mercato, Steven N'Zonzi restera bien à Séville... si tout va bien. Le médian, véritable pilier du jeu de Sampaoli, a affirmé se sentir bien en Andalousie. Il concède néanmoins être flatté par cet intérêt dans FourFourTwo.

18h44: Franck Ribéry en Chine ? Pas pour le moment ! Le Français a expliqué être très heureux à Munich et ne pas penser à un tel transfert.

18h23: en parlant de folie, Marcelo "El Loco" Bielsa se rapprocherait de Lille. La Voix du Nord croit savir que le technicien argentin serait plus proche que jamais du banc (et de la glacière) des Dogues. Mieux, ce dernier pourrait déjà s'installer dès le week-end prochain !

17h10: c'est la FOLLE info du jour. Les propriétaires chinois de l'Inter Milan rêveraient d'attirer... Lionel Messi ! Rien que ça ! Le quotidien La Repulicca affirme que le groupe Suning songe très sérieusement à faire une offre pour acheter La Pulga. Vivement la suite !

16h25: la Juventus de Turin cherche donc un remplaçant à Axel Witsel, parti à Tianjin. La Vieille Dame pourrait l'avoir trouvé en la personne de Rodrigo Betancur. L'Uruguayen de 19 ans est un grand espoir du foot mondial et pourrait quitter Boca Juniors dès cet hiver, selon Calciomercato.

15h55: Nathan Kabasele est prêté à Mouscron pour une duré de 6 mois. L'info sera officialisée ce soir ou demain. Il s'agit d'un prêt sans option d'achat. Aaron Leya Iseka n'ira donc pas au REM, mais sera prêté lui aussi. Queen's Park Rangers était aussi sur Kabasele, mais le joueur estimait que le REM lui offrait plus de chances de jouer et représentait donc le meilleur choix pour lui.

15h51: Silas Gnaka a signé son premier contrat professionnel à Eupen, annonce le club dimanche. "Le joueur d'origine ivoirienne est un pur produit de la branche sénégalaise de l'Aspire Academy", précisent les Pandas. Plus d'informations ici.

15h29: Chelsea a rappelé son défenseur néerlandais Nathan Aké, qui était prêté depuis le début de saison à Bournemouth, a indiqué le club leader de la Premier League dimanche. En 12 matches pour le compte de Bournemouth, Aké, 21 ans, a inscrit 3 buts. Aké était passé de Feyenoord à Chelsea en 2011. Il avait auparavant été prêté à Reading et Watford.

14h50: André Silva serait sur les tablettes de plusieurs clubs européens, parmi lesquels le Real, Marselle et Arsenal. Le buteur du FC Porto pourrait donc laisser un peu plus de place à Laurent Depoitre, qui joue peu au Portugal. Le Daily Star indique carrément que le Real pourrait mettre 58 millions d'euros sur le jeune homme de 21 ans.

14h14: Felipe Melo, le rugueux joueur de l'Inter Milan, quitte l'Italie pour rentrer au pays. Le joueur de 33 ans a signé pour 3 ans à Palmeiras, comme le confirme le compte Twitter du club.

12h52: que devient Lassana Diarra ? Le milieu de terrain de l'OM ne joue plus à Marseille. Stoke City et West Ham seraient sur les rangs, d'après L'Equipe. Les Hammers pourraient le récupérer dans une transaction avec Dimitri Payet.

12h49: Chelsea, qui souhaitait enrôler Fernando Llorente, se serait heurté à une fin de non recevoir de Swansea, à qui appartient le grand attaquant espagnol. L'échange Llorente-Michy Batshuayi ne devrait donc pas avoir lieu et le Basque devrait rester chez les Swans.

12h20 : André-Pierre Gignac joue pour l'instant au Mexique, mais cela pourrait ne pas durer. D'après le quotidien sportif mexicain Record, l'Inter Milan rechercherait un attaquant avec son profil. Un frein quand même, son club ne le lâchera pas pour moins de 30 millions d'euros.

11h50 : L'OM cible Defrel mais il devra y mettre le prix ! Selon l'Equipe, le club de Sassuolo demanderait 18 millions pour son attaquant.

10h45: Aymeric Laporte vers Manchester City ? D'après le Mirror, Pep Guardiola serait en tout cas intéressé. Un détail pourrait quand même freiner les ardeurs britanniques: le prix de départ est fixé à 60 millions d'euros.

10h22 : Partira, partira pas ? La question n'est pas encore tranchée dans le chef de Patrice Evra. «Il n'est pas certain qu'il quitte la Juventus», a assuré Federico Pastorello, cité samedi par Juvenew.eu. «Nous verrons ce qui se passe dans les prochains jours.» L'arrière gauche de Juve est cité dans son ancien club, Manchester United. En tout cas, Evra n'a pas été sélectionné par son équipe pour le match de ce soir (20h45) face à Bologne. Un signe d'un départ imminent ?

10h19 : Wilfried Bony va-t-il aussi s'envoler pour la Chine ? Le club de Manuel Pellegrini, Hebei China Fortune, serait intéressé par l'attaquant de Manchester City prêté à Stoke City. Le salaire ? 245.000 euros par semaine...

9h57 : Mauricio Pochettino va-t-il remplacer Luis Enrique à Barcelone ? D'après le Dailystar, le manager argentin de Tottenham est sur une short list pour prendre la succession du coach catalan. Rappelons que Pochettino a déjà travaillé en Espagne, à Barcelone, mais dans l'autre club de la ville: l'Espanyol. C'était entre 2009 et 2012.

Un bras de fer semble s'engager entre le Standard et Adrien Trebel. Celui-ci n'a pas rejoint le groupe pour partir en stage. A l'origine du désaccord, une offre de la Gantoise pour le médian français à hauteur de deux millions d'euros. Il s'agit déjà de la quatrième offre du club gantois, toutes les offres ont été refusées. Tous les détails dans notre article.

Le Club de Bruges a annoncé sa quatrième recrue du mercato, il s'agit du colombien Helibelton Palacios. Tous les détails dans notre article.

Rédà Jaadi a signé un contrat jusqu'au terme de la saison, avec option pour la saison prochaine, avec le FC Malines, a annoncé le club malinois samedi.





Le boss d'Ipswich, Mick McCarthy préparerait une offre pour l'attaquant de Wigan, Will Grigg, selon le Sun On Sunday.

Selon le Sunday Mirror, Manchester United serait intéressé par Alessandro Confente de Chievo.

Everton a défini sa priorité du mercato hivernal et c'est loin d'être un inconnu ! D'après le Sunday Mirror, Ronald Koeman aurait jeté son dévolu sur le milieu d'Arsenal, Jack Wilshere.





Dele Alli attire les intérêts de toute l'Europe. Après le Real Madrid, c'est maintenant Barcelone qui serait sur le coup.





Monaco empoche une deuxième chèque pour Martial ! Suite à une clause prévue dans l'accord de transfert entre Monaco et Manchester, le club principautaire va empocher 10 millions d'euros en plus des 50 briques britanniques déjà converties en euro. Cette clause est celle des 25 buts inscrits par Martial ce qui a été le cas hier, lors des 16es de finale de la Cup contre Reading (4-0).





