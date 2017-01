"Il y a un an, j’étais dans le noyau C du Standard et maintenant, je vais jouer contre le champion d’Angleterre." Au bout du fil, Julien De Sart ne peut réprimer un petit sourire. Le Liégeois ne nourrit aucune rancœur mais profite simplement du moment présent.

Prêté début janvier à Derby County par Middlesbrough qu’il avait rejoint l’an passé, le milieu vient d’enchaîner trois titularisations de rang et s’apprête à défier Leicester ce vendredi pour le 4e tour de la Cup. "Je ne suis là que depuis trois semaines mais le bilan est déjà positif", avoue le joueur qui, depuis son arrivée, n’a pas eu le temps de gamberger. Ce qui n’est pas pour lui déplaire.

Julien, vous avez signé à Derby County le mercredi 4 janvier. Vous vous êtes entraîné deux fois avant d’être titulaire le samedi contre West Bromwich en Cup. Vous vous attendiez à ce que cela aille si vite ?

"Disons que j’étais un peu surpris. Deux jours avant que le transfert soit fait, le coach m’avait dit qu’il avait besoin de moi, qu’il y avait des milieux suspendus. Les deux jours à l’entraînement se sont très bien passés, j’ai collé à ce qu’il voulait et c’est ce qui m’a fait débuter le match."

