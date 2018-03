Football Julien Ngoy est encore inconnu en Belgique mais ça ne devrait pas durer malgré une étape inattendue en… D3 anglaise

"En Belgique, je peux me promener totalement incognito alors qu’on me reconnaît souvent à Stoke." Il a porté les couleurs d’Anderlecht (des U10 aux U14) et du FC Bruges (des U14 aux U16) mais Julien Ngoy (20 ans) est encore inconnu du grand public belge. "Et j’aurais aussi pu jouer au Standard qui m’offrait un contrat pro quand j’ai décidé de quitter le Club", ajoute-t-il dans un grand sourire. À 16 ans, ce natif de Molenbeek a décidé d’éviter la case Pro League pour directement rejoindre la Premier League en signant à Stoke City. Quatre ans plus tard, il reste l’un des attaquants les plus prometteurs de notre Royaume malgré un prêt surprenant à Walsall, en troisième division anglaise, depuis le mois de janvier.