Alors que la Belgique du football est en pleine tourmente, Koen Geens a réagi sur Twitter.



Sans apporter de précisions supplémentaire sur les opérations en cours, le ministre de la Justice Koen Geens a souligné l'importance de l'intégrité dans le sport et affirmé sou soutien aux actions menées aux quatre coins de la Belgique et à l'étranger: "Les matches truqués sapent l'intégrité dans le sport. La justice travaille pour un sport honnête. La plateforme nationale est mise sur pied pour échanger des informations et entreprendre des actions."