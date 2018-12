La Pro League a annoncé vendredi que son action annuelle de Noël a démarré énergiquement: après trois jours de vente aux enchères de maillots, les clubs professionnels ont récolté plus de 30.000 euros pour la Belgian Homeless Cup (BHC).

Le footballeur actuellement le plus populaire est Aly Samatta. Le buteur de Genk est suivi par deux joueurs du Club Bruges, Hans Vanaken et Ethan Horvath. Mais Joachim Maehle, Sander Berge et Joseph Aidoo confirment la notoriété des actuels leaders du championnat de Belgique. Les maillots les plus populaires de 1B sont ceux des Malinois Joachim Van Damme, Gustav Engvall et Michael Verrips.

En plus des maillots, de nombreuses opérations sont également proposées. L'émission Extra Time (VRT) de lundi a proposé de suivre un journaliste pour une journée et cela n'a clairement pas manqué son effet: il faut compter au moins 800 euros pour rester dans le sillage de Peter Vandenbempt. Les places VIP pour le Gala du Soulier d'Or sont également disponibles.

Ce week-end, les équipes de D1 A et D1B endosseront un maillot spécial avec le logo BHC, qui sera mis en vente en ligne via Ebay. Les enchères seront ouvertes jusqu'au 27 décembre (23h00).