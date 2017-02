Le milieu de terrain espagnol Victor Vazquez s'est engagé au Toronto FC, a annoncé lundi le club de Major League Soccer. L'ancien joueur du Club Bruges, 30 ans, était libre depuis la fin de son contrat avec les Mexicains de Cruz Azul.

Vazquez avait rejoint Cruz Azul en janvier 2016, après cinq ans à Bruges. L'aventure mexicaine du milieu de terrain a été perturbée par des problèmes au genou. Il n'a totalisé qu'un but en 23 rencontres et a peu vu le terrain ces derniers mois. Sa dernière titularisation remonte à début août et ses dernières minutes de jeu à octobre.

Toronto a utilisé un 'montant d'allocation' pour que l'acquisition de Vazquez respecte le plafond salarial de 457.500 dollars (417.846 euros) fixé par la MLS.

Formé à Barcelone, Vazquez avait rejoint le Club Bruges en 2011. Avec les Blauw-Zwart, il avait remporté la Coupe de Belgique en 2015. La même année, il était élu 'Footballeur Pro de l'année' et terminait deuxième au classement du Soulier d'Or, derrière Dennis Praet.