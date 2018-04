Ray Wilkins, ancien international anglais de football, est décédé mercredi matin à l'âge de 61 ans. Deux de ses anciens clubs, Manchester United et Chelsea, l'ont annoncé mercredi.

L'ancien milieu de terrain a été victime d'une crise cardiaque le 30 mars et était à l'hôpital, dans le coma, depuis lors. Ray Wilkins a joué pour, entre autres, Chelsea, Manchester United, l'AC Milan ou encore le Paris Saint-Germain. Il a également porté le maillot des 'Three Lions' à 84 reprises entre 1976 et 1986, arborant dix fois le brassard de capitaine de l'équipe nationale anglaise.

A l'Euro 1980 en Italie, il avait marqué contre les Diables Rouges lors du premier match du groupe 2, qui s'était terminé sur un partage (1-1) après un but de Jan Ceulemans.

Après sa carrière de joueur, il était devenu entraîneur. En 2010, il a décroché le titre national avec Chelsea en tant qu'adjoint de Carlo Ancelotti. Wilkins était également analyste pour certains médias anglais.