L'ancien milieu de terrain anglais et ex-manager de l'équipe d'Angleterre, Glenn Hoddle a été hospitalisé d'urgence samedi après avoir été victime d'un sérieux malaise, a rapporté l'un de ses collègues de la chaîne télévision britannique BT Sport.

Glenn Hoddle, qui a 61 ans ce samedi, 53 fois international pour l'Angleterre qu'il a dirigée lors de la Coupe du monde 1998, travaille pour la chaine sportive BT Sport.

"Chacun d'entre nous est avec toi Glenn, nous t'envoyons amour et force", a twitté Jake Humphrey, présentateur à BT Sport.

Gary Lineker, ancien capitaine de l'Angleterre et qui a joué avec Glenn Hoddle, et aujourd'hui à la BBC, a fait part de son inquiétude, "nos pensées vont vers lui et sa famille. Allez Glenn."

Glenn Hoddle a joué pour Tottenham Hotspur, Chelsea et l'AS Monaco. Il été entraîneur de l'Angleterre entre 1996 et 1999.