L'Angleterre terminera sa préparation au Mondial 2018 par des matchs contre le Nigeria le samedi 2 juin à Wembley et le Costa Rica le jeudi 7 juin à Leeds, a annoncé la fédération anglaise mercredi.

Au Mondial, l'Angleterre sera le troisième adversaire des Diables Rouges dans le groupe G, le 28 juin à Kaliningrad.

Avant de défier la Belgique, l'Angleterre jouera contre la Tunisie (18 juin à Volvograd) et Panama (24 juin à Novgorod). L'Angleterre affrontera donc deux équipes des mêmes confédérations, l'Afrique et la CONCACAF (Amérique du Nord et Centrale), avant de s'envoler vers la Russie. "Nous avons surtout rencontré des oppositions européennes jusqu'ici, et le match contre le Brésil (0-0 en novembre) a été un rappel que nous avons besoin de nous tester de manière différente en tant qu'équipe", a expliqué le sélectionneur Gareth Southgate. "A la Coupe du monde, nous aurons des adversaires d'Afrique et d'Amérique centrale, c'est pourquoi nous avons choisi ces matchs contre le Nigeria et le Costa Rica. Il ne s'agit pas seulement des rencontres du groupe, nous espérons aussi au-delà de ça. Nous voulons exposer l'équipe à différents styles et à différentes expériences."

En mars, les 'Three Lions' seront opposés aux Pays-Bas (vendredi 23 à Amsterdam) et à l'Italie (mardi 27 à Wembley).

Le Nigeria et le Costa Rica sont également qualifiés pour le Mondial.