Ostende est allé arracher le match nul 3 buts partout (mi-temps: 1-1) à l'Antwerp en clôture de la première journée des playoffs II dans le groupe B en Jupiler Pro League lundi au Bosuil.

Joseph Akpala avait ouvert la marque pour Ostende peu avant la demi-heure de jeu (0-1 à la 28e). Il n'a pas fallu très longtemps pour voir l'Antwerp égaliser, sur penalty, par Laurent Mendy à la 35e (1-1).

En seconde période, une erreur défensive anversoise de Ghandri profitait à Richairo Zivkovic (1-2 à la 52e), mais l'Antwerp revenait une seconde fois à la marque grâce au jeune Joaquin Ardaiz, 19 ans (2-2, 55e) trois minutes plus tard. Mieux, les Anversois prenaient même les commandes à l'heure de jeu par William Owusu (3-2), mais ils termineront le match à dix après l'exclusion de l'infortuné Nader Ghandri pour deux cartes jaunes (71e). Les hommes de Laszlo Boloni vont finir par plier. Un penalty de Zhino Gano à la 88e minute permettait aux Côtiers d'égaliser (3-3).

Lokeren se retrouve ainsi seul en tête de la poule. Samedi soir en effet, Eupen et Beerschot Wilrijk avaient aussi partagé l'enjeu (2-2) alors que Lokeren avait pris la mesure de Saint-Trond (1-0).

Dans le groupe A, Courtrai et Mouscron mènent la danse après leur succès respectif samedi sur Waasland-Beveren (4-1) et dimanche au Lierse (0-3). Zulte Waregem et Oud Heverlee Louvain s'étaient quittés sur un partage.

Les playoffs II regroupent les équipes qui ont terminé entre la 7e et la 15e place de la phase classique de Jupiler Pro League et trois clubs de Proximus League (Beerschot-Wilrijk, OHL et le Lierse).

Les clubs démarrent les playoffs II avec un compteur remis à zéro. Les deux vainqueurs de groupe s'affronteront dans la finale des POII, dont le vainqueur disputera un barrage face au 4e ou 5e des playoffs I, qui délivrera un ticket pour le 2e tour préliminaire de l'Europa League.