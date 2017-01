Le 15 octobre dernier, John Bico était intronisé manager sportif de l’Antwerp. Le 14 novembre, il était débarqué. Depuis, l’homme était resté muet. "Parce que réagir à chaud n’est pas forcément la meilleure des solutions et je vois d’ailleurs que ceux qui se sont exprimés directement après auraient mieux fait de se taire", précise-t-il dans le survêtement du White Star qu’il a retrouvé. Pour la DH, l’homme fort des Étoilés a accepté de sortir du silence en livrant sa version.

Pourquoi cela n’a pas marché à l’Antwerp ?

"Ah non. Au contraire. Je trouve que cela a plutôt très bien marché. Simplement, je crois qu’il y a eu un problème de communication. Certains supporters ont été manipulés. Au final, on leur a fait croire des choses qui n’étaient pas vraies. Qu’on venait pour acheter le club. Que le club m’appartenait. Qu’on avait l’intention de changer les couleurs, le matricule. Que le club était en danger. Quand je suis arrivé, une réunion a été organisée avec le noyau dur des supporters, les 100 plus actifs. Des historiques. Et j’ai été adoubé par tous […] Comme par le business club et les politiques.

[...]

