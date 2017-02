Le club leader de Ligue 1 française, l'AS Monaco FC a annoncé sur son site avoir fait une offre pour devenir actionnaire majoritaire du club de football du Cercle Bruges, actuel 6e de la Proximus League (D1B). Selon le club principautaire, le Cercle va étudier l'offre et donner une réponse avant la fin du mois de février.

Ce projet devrait permettre "aux jeunes de l'Academy AS Monaco de franchir une étape supplémentaire dans leur progression entre l'équipe réserve (en CFA, équivalent de la 4e division) et l'équipe première du Club Monégasque", précise le club encore en lice en 1/8e de finale de la Ligue des champions.

Pour ce faire, l'objectif sera d'assurer la promotion du Cercle en Jupiler Pro League (D1A). Il ne pourra se réaliser au terme de cette saison compte tenu du classement actuel de l'équipe entraînée par José Riga.

L'AS Monaco est présidé depuis décembre 2011 par le milliardaire russe Dmitry Rybolovlev (166e homme le plus riche du monde en 2016 avec une fortune estimée à 7,7 milliards de dollars). Son vice-président et directeur général est Vadim Vasilyev dont le conseiller est notre compatriote Filips Dhondt. Ancien manager du Club Bruges (entre 2001 et 2010), il a rejoint le stade Louis II en 2012 quand le club évoluait encore en Ligue 2.