Elles ont du mal à l’avouer, parce que la déception est énorme. Mais pour les Red Flames, l’objectif est atteint. Se qualifier pour l’Euro était déjà un exploit. Offrir de telles prestations et jouer à un tel niveau, c’était presque inattendu. "Nous ne devons pas perdre de vue d’où nous venons, il s’agissait de notre premier tournoi", réagissait Ives Serneels, le sélectionneur, après l’élimination. "Nos joueuses sont encore jeunes et peuvent progresser. Je veux d’abord mener une analyse globale, pour ensuite travailler, depuis la jeunesse vers le onze national, pour finalement percer dans ce Top 12 européen."

"Nous sommes déçues de ne pas être en quart, on n’aurait jamais pensé cela avant le tournoi", ajoutait Janice Cayman. Les Red Flames peuvent être fières. Parce que leur parcours est prometteur pour le futur du foot féminin en Belgique.

Profiter de la visibilité

"On a créé quelque chose, que nous devons conserver en vue de l’avenir", affirme Ives Serneels. L’engouement n’a jamais été aussi important autour des Red Flames. Près de 12.000 supporters se sont déplacés aux Pays-Bas pour les suivre : c’est historique. "C’est incroyable, avoue Marc Lesenfants, président du football féminin. J’ai dit au président de l’Union belge (NdlR : Gérard Linard) : ‘Attention, il y aura plus de monde pour les filles que pour les hommes bientôt.’"

Cet engouement se traduit aussi avec les audiences en télé. Au total, près de 900.000 Belges ont regardé la rencontre face aux Pays-Bas ce lundi. C’est du jamais vu. Et c’est une certitude : des petites filles seront tentées de commencer le football, pour ressembler à leurs nouvelles idoles. "On essaye de donner aux parents une image positive du football féminin", nous dit la capitaine, Aline Zeler. "Il faut motiver des jeunes filles pour élargir la base de la pyramide. C’est comme cela qu’on pourra évoluer."

Les affiliations devraient encore augmenter (voir infographie). La fédération n’a pas traîné. Elle vient de communiquer sur trois stages de prospection au mois d’aout.

Poursuivre la dynamique avec la Coupe du Monde

Parce qu’il ne faut surtout pas que le soufflé retombe. "Il faut essayer de garder l’engouement", poursuit Zeler, qui travaille aussi à la fédération pour développer le foot féminin. La bonne nouvelle, c’est que les qualifications pour la Coupe du Monde débutent déjà en septembre (le groupe : Portugal, Italie, Roumanie et Moldavie). "L’ Euro , c’était la première étape, dit Marc Lesenfants. On doit aller à la Coupe du Monde. Il y aura 8 pays européens qualifiés. Il faut en profiter."

Franchir de nouvelles étapes

Et pour y parvenir, les Flames vont encore devoir franchir des étapes et élever leur niveau de jeu. Ce qu’il manque encore, c’est de l’expérience. "C’est vrai, mais aussi un peu d’audace, ajoute Zeler. On ne doit plus avoir peur d’aller de l’avant." Aujourd’hui, les Flames sont conscientes qu’elles peuvent battre les meilleures. "C’est encourageant", dit Wullaert. "Après le match contre le Danemark, on a plus osé, on a joué plus haut. La prochaine étape, ce sera de vraiment gagner contre équipe comme les Pays-Bas."

"On doit croire en nous", conclu Janice Cayman. C’était chaque fois très juste contre des grosses équipes. Il ne manque pas beaucoup…"

Le chemin est tracé. L’objectif déjà fixé. Les Red Flames sont reparties vers de nouvelles aventures.

© DH



L’Union belge définitivement séduite

Niveau image, l’objectif est donc atteint pour les Red Flames. Aujourd’hui, elles ne peuvent plus être ignorées.

"Nous allons investir dans le football féminin à tous les niveaux", nous a confié Chris Van Puyvelde, directeur technique à l’Union belge. "Oui, on va donner plus d’argent. Un tel tournoi, cela donne envie d’investir dans le football féminin. On veut notamment instaurer une nouvelle compétition. On doit donner un support au foot féminin pour que nos talents restent en Belgique. Nous avons plein d’idées, mais il est encore tôt pour en parler."

Il y a quelques années, on se moquait du foot féminin à l’Union belge. Après un tel événement, les Red Flames sont prises au sérieux.

"En plus des résultats, ce qu’on a gagné, c’est le changement de mentalité au niveau de la fédération", se satisfait Marc Lesenfants, président du foot féminin. "On se dit aujourd’hui qu’on doit investir dans le foot féminin. C’est fondamental. Je pense qu’on va avancer très vite."

"On ne peut plus rigoler du foot féminin", avoue Van Puyvelde. "J’ai toujours dit qu’il devait grandir naturellement. On avait besoin d’un événement comme l’ Euro pour tirer ce sport vers le haut. Maintenant, on a eu l’exemple. Cela va attirer des jeunes filles et il faut investir. Au niveau de l’éducation, avec les entraîneurs."