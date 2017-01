"J'ai pris une année sabbatique et ensuite, je vais peut-être décider si c'est oui ou si c'est non. Et il y a de fortes possibilités que je me retire. Mais ce n'est pas définitif."

Alors qu’il venait d’être honoré par le gouvernement néerlandais pour sa contribution au football ce lundi, Louis van Gaal a décidé de dire stop.

Libre depuis son départ de Manchester United, le Batave n’a pas emprunté le pont d’or offert par un club chinois qui lui proposait 50 millions d’euros. Lui a préféré quitter la scène. Une décision motivée, selon De Telegraaf, par la disparition d’un de ses gendres le mois dernier. Le rideau tombe sur une carrière à l’image du personnage : hors-norme. Doué. Et grande gueule.

(...)

