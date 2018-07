Quel club belge n’a jamais eu de Brésilien sous contrat ? On l’avoue, on n’a pas fait la recherche dans le détail mais, à première vue, on n’en voit pas un seul. Le footballeur brésilien est un produit d’exportation qui ne passe pas de mode chez nous. Mais dans l’autre sens ? Combien de Belges (de naissance) ont-ils joué dans le championnat brésilien ? La réponse est simple : zéro.(...)