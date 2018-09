Le tribunal de police de Bruges a condamné Yassine El Ghanassy (28 ans) par contumace à une peine de prison effective d’un an. Malgré l'interdiction de conduire qui lui avait été signifiée, l'ex-Diable Rouge, aujourd'hui prêté à Al-Raed où il s'est entraîné par Besnik Hasi (ex-Anderlecht), a malgré tout conduit sa Porsche. Le milieu offensif a également été condamné à un an d’interdiction de conduire et à une amende de 8.400 euros.