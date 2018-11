Régulièrement, l’Excel Mouscron est attaqué par ses concurrents à la relégation pour ses liens avec les agents Pini Zahavi et Fali Radamani.

Pour rappel, depuis décembre 2015, il est interdit à un agent de joueurs de détenir un club de football en Belgique. Or, à cette époque, l’Excel Mouscron appartenait à la Gol Football Malta Limited, un fonds d’investissement maltais derrière lesquel se cachent les deux agents que sont Zahavi et Ramadani.

Dans la foulée de cette décision, la Gol Football Malta Limited vendait ses parts à un autre fonds d’investissement maltais : la Latimer, du neveu de Pini Zahavi, Adar. Pour dix euros…

De nombreux clubs avaient déjà attaqué par le passé l’Excel Mouscron pour ce qu’ils estimaient n’être qu’un tour de passe-passe. Mais le Cercle de Bruges, Westerlo, Malines, Saint-Trond ou encore Lommel n’ont jamais pu contrecarrer la licence de l’Excel Mouscron, qui lui est attribuée chaque saison après un passage devant la Cour belge d’arbitrage du sport (CBAS).

Récemment , le dossier Football Leaks a fait ressortir le cas Mouscron. Avec notamment un mail de Pierre François, CEO de la Pro League, qui proposait à un gestionnaire de l’AS Monaco, club qui désirait s’attacher une formation belge, de se renseigner sur Mouscron. Mais dans son courrier, il mentionne aux Monégasques qu’ils doivent prendre contact avec P. Z. directement plutôt que par des intermédiaires.

Football Leaks évoque aussi un document présumé antidaté présenté devant la CBAS afin d’obtenir plus aisément la licence.

Ce sont probablement ces révélations, faites dans le cadre des Football Leaks, qui ont donné un coup d’accélérateur à l’enquête du parquet fédéral, entamée en avril 2018 et dans laquelle le KV Malines s’est porté partie civile en juin 2018.

Ce mercredi matin, à 6 h, une soixantaine d’enquêteurs s’est lancée dans une vague de perquisitions : deux à Laeken (Union belge et CBAS), quatre à Mouscron (au Canonnier, au Futurosport, centre de formation de l’Excel, au domicile du président Patrick Declerck et à celui d’Yves Dekegeleer, administrateur) et une à Celles, au domicile d’Edward Van Daele, ancien président de l’Excel Mouscron.

"Les soupçons couvrent d’une part de potentiels faux, usage de faux et escroquerie, a communiqué le parquet fédéral. Des sociétés étrangères auraient permis de camoufler le contrôle du club de Mouscron par un agent de joueur, le dénommé P. Z. […] Le club de Mouscron est également suspecté d’avoir déposé de faux documents devant l’organe d’appel, la Cour belge d’arbitrage pour le sport, dans le cadre de son recours qui visait la décision de refus de la commission des licences. L’enquête vise notamment à vérifier si ces manœuvres présumées auraient permis au club de Mouscron d’avoir été illégitimement maintenu en division 1 en ayant organisé une structure de contrôle du club via des sociétés offshore. Le second volet du dossier concerne des soupçons de blanchiment. Le club de Mouscron est suspecté d’être soutenu par un financement illicite de plusieurs millions d’euros émanant de sociétés offshore."

© L'agent Pini Zahavi (Belga)



La direction hurlue reste confiante

Si Yves Dekegeleer était en vacances quand les enquêteurs se sont présentés chez lui, ce n’était pas le cas de Patrick Declerck et d’Edward Van Daele, l’actuel et l’ancien président de l’Excel Mouscron. Le premier est arrivé au Canonnier dans son propre véhicule, accompagné par des policiers dans une voiture banalisée. Il est reparti seul de Mouscron. Le second est arrivé, et reparti, à bord d’une voiture des enquêteurs. Edward Van Daele a aussi accompagné les enquêteurs au Futurosport, le centre de formation de l’Excel.

En quittant le Canonnier, Patrick Declerck a bien voulu témoigner. "Je ne vous dirai pas grand-chose si ce n’est que tout s’est déroulé dans le plus grand respect", souligne-t-il. "Ce que je peux vous dire, c’est qu’il n’y a qu’un seul président du conseil d’administration et c’est moi. Je ne suis pas surpris par cette perquisition puisque dans le nord du pays, on ne cesse de revenir avec ces histoires."

Le journal Het Nieuwsblad est parvenu à obtenir quelques mots de Pini Zahavi, l’homme suspecté d’être à la manœuvre à Mouscron. "Vous savez, cela fait trois ans que je n’ai plus mis les pieds à Mouscron."

Reste à savoir désormais quelles pourraient être les sanctions infligées à l’Excel si tous ces dossiers devaient s’avérer corrects. Outre des sanctions pénales, doit-on s’attendre à des sanctions sportives ? "Ce n’est pas une procédure lancée par la Fédération belge", souligne Pierre Cornez, porte-parole de l’Union belge. "C’est donc vers le parquet fédéral qu’il faut se tourner mais peut-il infliger une sanction sportive ? Je ne peux vous le dire..."

Des clubs de D1B, dont Westerlo, ont déjà annoncé vouloir se porter partie civile dans cette affaire.